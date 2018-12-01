رئيس وزراء المجر يقف إلى جانب أوكرانيا في أزمتها مع روسيا

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اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان اليوم الجمعة جانب كييف في أحدث تصعيد للتوتر بين روسيا وأوكرانيا بعد حادث بحرى وقع بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقال أوربان بعد اجتماع مع نظيره التشيكي أندريه بابيس أمس الجمعة في براغ "نحن حكومة موالية لأوكرانيا."

وفي الوقت ذاته، اتهم أوربان مجلس الوزراء الأوكراني برئاسة رئيس الوزراء فولوديمير جروسمان بأنه "معاد للمجريين".

وكان دعم أوربان لأوكرانيا المجاورة أمرا غير متوقع إلى حد ما، حيث يتم النظر إلى الزعيم اليميني على نطاق واسع باعتباره أحد أهم الحلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي.

وطالما تجادلت كييف وبودابست بشأن وضع أقلية مجرية قوامها 150 ألف شخص في أوكرانيا.