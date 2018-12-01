«الصحفيين العرب» تعلن التضامن مع مراسل CNN المفصول لدعوته مقاطعة إسرائيل

أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب، تضامنه مع مارك هيل مراسل شبكة CNN الأمريكية، الذي ألقى خطابا في الأمم المتحدة دعا فيه العالم إلى مقاطعة إسرائيل.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم السبت: صرح مارك هيل في خطاب بأن فلسطين حرة من النهر إلى البحر، الأمر الذي نتج عنه قيام شبكة CNN الأمريكية بفصله من منصبه عقب هذه التصريحات.

ودعا الاتحاد المنظمات الصحفية والإعلامية والقانونية الدولية كافة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التضامن معه للضغط على شبكة CNN لإعادته إلى منصبه.

وتابع الاتحاد أن إقالته تمت نتيجة ما جاء في خطابه والتصريحات التي أدلي بها، الأمر الذي يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.