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وسائل إعلام فرنسية: عمليات نهب وسلب لعدد من من المصارف والمطاعم بباريس

نور رشوان
نشر فى : السبت 1 ديسمبر 2018 - 7:08 م | آخر تحديث : السبت 1 ديسمبر 2018 - 7:08 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء السبت، نقلًا عن وسائل إعلام فرنسية، أن العاصمة باريس شهدت مساء اليوم عمليات نهب وسلب لعدد من المصارف والمطاعم.
وأضافت أنه تم إشعال النيران بعدد من السيارات، وأحد الفنادق بمنطقة قوس النصر.
وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجون في العاصمة باريس، صباح اليوم السبت، في ظل تواصل احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، على رفع أسعار الوقود.
وشهدت منطقة قوس النصر وشارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.

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