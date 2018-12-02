أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ما كرون، عن عقده اجتماعًا طارئًا مع الحكومة غدًا الأحد؛ لبحث احتجاجات «السترات الصفراء».

وأكد الرئيس الفرنسي، خلال كلمته في ختام أعمال قمة العشرين المنعقدة في الأرجنتين، التي نقلتها فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه سيعود إلى باريس غدًا للاجتماع مع الحكومة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بلاده اعتراضًا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجون في العاصمة باريس، صباح اليوم السبت، في ظل تواصل احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، على رفع أسعار الوقود.

وشهدت منطقة قوس النصر وشارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.