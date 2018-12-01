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محافظ البنك المركزي في جنوب افريقيا يدعو إلى تأسيس مزيد من البنوك

جوهانسبرج - (د ب أ)
نشر فى : السبت 1 ديسمبر 2018 - 12:41 ص | آخر تحديث : السبت 1 ديسمبر 2018 - 12:41 ص

أعرب محافظ بنك الاحتياط في جنوب افريقيا (البنك المركزي) عن تأييده لتأسيس المزيد من البنوك في البلاد بهدف خفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر البنك تراخيص عمل لثلاثة بنوك جديدة للمرة الأولى خلال 11 عاما.

وقال محافظ البنك ليسيتيا كجانياجو في تصريحات صحفية إن "الاتجاه الذي نفضله في الوقت الحالي هو وجود المزيد من المتقدمين، لأن ذلك يقلل من تكلفة التعاملات البنكية".

وتستخدم جميع البنوك الجديدة منصات رقمية تسمح لها بإحكام السيطرة على التكاليف وخفض مصاريف التعاملات المصرفية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كجانياجو قوله: "لن تكون هناك معاملة تفضيلية للمتقدمين، حيث يتعين عليهم الالتزام بالقوعد المصرفية، وسوف يتم الإشراف عليهم بنفس الحرص على غرار البنوك الأخرى المنافسة التي تأسست منذ فترة، حتى لو كانوا الآن يستخدمون تكنولوجيا جديدة".

وذكر كجانياجو أن "الجدل الدائر الآن في أماكن أخرى في العالم هو ما إذا كان يتعين السماح لشركات التكنولوجيا بالعمل في مجال البنوك، وموقفنا هو "نعم" يتعين السماح لهم بذلك، ولكن يجب أن يخضعوا للقوانين".

وأضاف أن البنوك الجديدة ربما تجد نفسها هدفا لصفقات استحواذ إذا ما حققت نجاحا كبيرا.


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