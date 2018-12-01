افتتاح أشهر أسواق أعياد الميلاد في مدينة نورنبيرج بألمانيا

افتتح أمس الجمعة في مدينة نورنبيرج الألمانية أشهر أسواق أعياد الميلاد في البلاد، حيث توافد الآلاف رغم هطول المطر إلى أروقة كنيسة فراونكيرشه بالمدينة لسماع الهمسات الأولى للطفل المسيحي قبيل حلول المساء، وفقا للتقاليد المسيحية هناك.

وتحدثت ريبيكا آمون (18 عاما) التي تمثل أطفال المسيحيين بكلمات افتتاحية تمثلت في قصيدة من عدة مقاطع عن عيد الميلاد.

كانت ريبيكا آمون فعلت الشيء نفسه في 2017، وتنتهي مدة اختيارها كممثلة عن أطفال المسيحيين مدة عامين بهذا الاحتفال، ومن ثم يأتي العام المقبل ممثل آخر خلفا لها.

ويتوجه كل عام أكثر من مليوني زائر من جميع أنحاء العالم إلى سوق الطفل المسيحي بنورنبيرج كل عام، وهذا السوق يعد هو وسوق شتريتسيلماركت في درسدن من أقدم أسواق أعياد الميلاد في ألمانيا.

يتبع نظام تشكيل وتصنيف الأكشاك داخل السوق الذي تحرر اسمه لأول مرة كتابيا عام 1628 قواعد صارمة: فهذه الأكشاك تميز سوق المدينة الذي تبرز تفرده وفقا لرؤية أبناء المدينة.

وتتميز الأكشاك البالغ عددها 180 كشكا المسماة "المدينة الصغيرة من خشب وقماش" بأسطحها المصنوعة من القماش والملونة بالأحمر والأبيض.

ولا يسمح بوضع زينة على الأشجار إلا إذا كانت من أشجار الصنوبر الحقيقية، كما تقدم منافذ البيع النقانق المشوية على طريقة أبناء نورنبيرج وخبز الزنجبيل وتماثيل الملاك الذهبي و"بائع البرقوق" الصغير، وهي أشكال مصنعة من الفاكهة الجافة.