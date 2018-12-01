الشرطة الفرنسية: إصابة 65 شخصا بينهم 11 من قوات الأمن خلال المواجهات مع المتظاهرين

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء السبت، إصابة 65 شخصًا بينهم 11 من قوات الأمن، خلال المواجهات التي نشبت اليوم مع المتظاهرين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجون في العاصمة باريس، صباح اليوم السبت، في ظل تواصل احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، على رفع أسعار الوقود.

وشهدت منطقة قوس النصر وشارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.