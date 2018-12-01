الداخلية العراقية تعتقل قناصا داعشيا في مدينة الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، عمل قناصا لاستهداف القوات الأمنية في مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن مديرية شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المطلوب للقضاء والذي أعترف أنه بايع تنظيم "القاعدة" الإرهابي منذ عام 2006، وأنه كان يعمل على تفجير العبوات الناسفة في مدينة الموصل ضد قوات الأمن العراقية في الفترة التي سبقت أحداث العاشر من يونيو عام 2014.

وأضاف البيان، أن الإرهابي عمل أيضا قناصا ضد القوات الأمنية في منطقة حي الصحة واليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، كما عمل فيما يسمى "بديوان الزكاة وديوان الجند"، لافتا إلى أن اعتقاله تم في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر في "داعش" بمناطق متفرقة من البلاد، كما تضبط أسلحة ومواد تفجير في أوكار وأنفاق تابعة للتنظيم الإرهابي.