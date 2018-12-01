قمة العشرين تختتم أعمالها اليوم بالتركيز على اجتماع «ترامب» و«شى»

تدخل القمة السنوية لمجموعة العشرين يومها الثاني والأخير اليوم السبت، وسط آمال في أن يتمكن الاجتماع من إعداد بيان مشترك يعزز الروابط التجارية بين الدول.

وسيعقد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، ومن المنتظر أن يحظى الاجتماع بمتابعة عن كثب.

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية، لكن ترامب ألمح إلى أنه قد تكون هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف أي تعريفات جمركية جديدة على الأقل.

كما سيلتقي ترامب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي وصلت متأخرة إلى القمة بعد أن تعرضت طائرتها لمشاكل فنية .

ويظهر التركيز على الاجتماعات الفردية كيفية تحول منتدى مجموعة العشرين إلى مكان يتيح لقادة العالم فرصة للقاء، مع تراجع التعددية.

وتمكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الجمعة، من إظهار أنه ليس معزولًا دوليًا بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية الرياض في إسطنبول في أكتوبر.

وعقد وريث العرش السعودي سلسلة لقاءات، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اليوم الأول.

وكان قد التقى مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الليلة السابقة.

ويعمل ممثلو دول مجموعة العشرين التي تشكل أكثر من 80 بالمئة من الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية هذا الأسبوع على صياغة بيان مشترك لإختتام القمة.

وسيجري التركيز على لغة التجارة في أي بيان نهائي، وقد شهدت قمة آسيا والمحيط الهادئ الأخيرة مواجهة بين الولايات المتحدة والصين، حيث لم يتمكن المشاركون في الاجتماع من إصدار بيان مشترك.