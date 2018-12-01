الداخلية الفرنسية: 92 مصابا في مواجهات «السترات الصفراء» بينهم 14 شرطيا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء السبت، أن 75 ألف فرنسيًا شاركوا في احتجاجات «السترات الصفراء» اليوم.

وأشارت «الداخلية الفرنسية»، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، إلى ارتفاع عدد المعتقلين إثر أعمال العنف التي شهدتها باريس اليوم إلى 224 شخصًا.

وذكرت، أن المصادمات بين متظاهري «السترات الصفراء» والشرطة بفرنسا أسفرت عن إصابة 92 شخصًا بينهم 14 شرطيًا.

وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجون في العاصمة باريس، صباح اليوم السبت، في ظل تواصل احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، على رفع أسعار الوقود.

وشهدت منطقة قوس النصر وشارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.