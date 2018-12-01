خطاب اعتراف عبر الإنترنت عقب الهجوم على منزل نائب ميركل في هامبورج

ظهر خطاب اعتراف على أحد المواقع الإلكترونية عقب تعرض منزل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، في مدينة هامبورج لهجوم نفذه مجهولون.

ووصف الكاتب المجهول للخطاب المنشور على موقع "إنديميدا" الهجوم بأنه "إشارة دخان عالمية"، مُرجعا سبب الهجوم إلى قمة العشرين المنعقدة في بوينس آيرس والاحتجاجات الدائرة هناك حولها.

وذكرت الشرطة أنها أُحيطت علما بالخطاب، مضيفة أن سلطات أمن الدولة تتولى التحقيق في الواقعة على أنها جريمة ذات دوافع سياسية.

وهاجم مجهولون ملثمون منزل السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، ليلة الخميس/الجمعة.

وذكرت الشرطة أمس الجمعة أن مجموعة تضم عشرة أشخاص، على الأقل، أضرمت النار في إطار سيارة أمام المنزل الذي تقطنه عدة عائلات في حي ألتونا بهامبورج، ثم ألقوا عبوات زجاجية مليئة بطلاء أسود على جدران المنزل، ولاذوا بالفرار.

ولم يكن شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، موجودا في المنزل خلال وقوع الهجوم، حيث كان يرافق ميركل خلال توجهها إلى قمة العشرين في الأرجنتين.

ويقيم شولتس حاليا في منزل آخر في بوتسدام خلال فترة أداء مهمته في الحكومة الاتحادية ببرلين.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس كان يشغل منصب عمدة هامبورج في السابق.

وقبل نحو أسبوع، تعرض منزل في المبنى السكني الذي يقيم فيه شولتس في بوتسدام للسطو، ما أثار ضجة في وسائل الإعلام.

وبحسب بيانات الشرطة وقعت الجريمة في 23 نوفمبر الماضي، حيث فتح مجهولون باب أحد المنازل عنوة وسرقوا بطاقات ائتمانية ومقتنيات قيمة.

ويخضع المنزل حاليا لحراسة الشرطة. ولم يتعرض منزل شولتس للسطو.