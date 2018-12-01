توقعات بتظاهر الآلاف في مسيرة بدبلن احتجاجا على أزمة الإسكان والتشرد

من المنتظر أن يتجمع الآلاف في دبلن، اليوم السبت، للاحتجاج على تفاقم مشكلة التشرد والإسكان في أيرلندا.

ويدعو منظمو المسيرة، التحالف الوطني للمشردين والإسكان، الجمهور العام إلى الاحتجاج ضد ما يسمونه «الفشل الذريع» من جانب الحكومة في التصدي لمشكلة الإسكان.

ورغم تعافي الاقتصاد الأيرلندي، مازالت أزمة الإسكان تتعمق، حيث جرى تسجيل رقم قياس للمشردين بلا مأوى بلغ 9724 في أكتوبر، بحسب البيانات الصادرة من هيئة الإسكان، الأسبوع الماضي.

وسار نحو 1200 شخص إلى البرلمان الأيرلندي للاحتجاج على التشرد في 3 أكتوبر الماضي، في مظاهرة بتنظيم من التحالف الوطني للمشردين والإسكان، وهي مجموعة جامعة يقع تحت مظلتها منظمات تعمل لمكافحة التشرد جراء عدم توافر المساكن.

ويدعو التحالف إلى برنامج سريع للإسكان الحكومي على الأراضي الحكومية وإضافة مليار يورو (1.13 مليار دولار) لتمويل الإسكان.

كما أنه يريد من الحكومة أن تجرم طرد الأشخاص ليصيروا مشردين بدون مأوى. ودعا تحالف الاشتراكيين بالبرلمان الأيرلندي، المسمى «التضامن - الشعب قبل الربح»، إلى «إقبال حاشد».

وقال ريتشارد بويد باريت من «الشعب قبل الربح» إن هوس حكومة «فين جايل» يمين الوسط «بالقطاع الخاص» وبيعها لـ«عشرات المليارات من الأصول العقارية لمضاربي العقارات الدوليين أجج أزمة الإسكان الحالية، ورفع أسعار الأجور والعقارات بشكل خارج عن السيطرة».

وبحسب جمعية «فوكس أيرلاند» الخيرية، هناك زيادة حادة في عدد الأسر المشردة التي بلا مأوى في أيرلندا في السنوات الثلاث الأخيرة.

وطالت أزمة الإسكان قطاع الطلاب حيث تفيد التقارير بأن الشباب ينامون في السيارات والمواصلات ويقضون 3 ساعات يوميا من كورك إلى دبلن لأنه لا يمكنهم تحمل نفقة السكن.