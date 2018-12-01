تستعد الجامعة الأوروبية المركزية، التي أنشأها الملياردير جورج سوروس في بودابست، لنقل أغلب برامجها إلى فيينا بعدما انتهت، اليوم السبت، المهلة التي حددتها للمجر لإعادة التفكير في إغلاقها الفعلي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن نقل الجامعة، الذي يعد أول حادثة من نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي، يمثل إشارة مهمة أخرى لتراجع الديمقراطية الليبرالية، التي تهدد الآن المؤسسات الديمقراطية بأكبر تكتل تجاري في العالم.

كما أن هذه الخطوة تشكل صفعة لسوروس، وهو مستثمر ورجل أعمال خيري ومتبرع للقضايا الليبرالية، والمولود في المجر، والذي يذمه القوميون حول العالم.

ولم تكن قط الحملة ضد سوروس أكثر صرامة مما هي عليه في المجر، حيث ينظم رئيس الوزراء فيكتور أوربان لسنوات حملة ضد الملياردير، 88 عاما، وتعهد بالقضاء على المنظمات المرتبطة به.

يسعى أوربان لتأسيس "دولة متعصبة" على غرار دول مثل روسيا وتركيا. ويحقق الاتحاد الأوروبي حاليا في مسألة فرض عقوبات على المجر بسبب انتهاكات ملحوظة لسيادة القانون، بما في ذلك الحرية الأكاديمية.