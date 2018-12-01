ثبات معدل البطالة في منطقة اليورو عند أدنى معدل له خلال 10 سنوات

أظهرت بيانات أولية لمكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس الجمعة، أن معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ظل في أكتوبر الماضي بدون تغيير عند أدنى مستوى له خلال قرابة عشر سنوات، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وظل معدل البطالة في أكتوبر الماضي ثابتا عند نسبة 1ر3 بالمئة بعد احتساب التغييرات الموسمية، وهي النسبة التي يسجلها منذ يوليو الماضي.

وذكر "يوروستات" أن معدل البطالة هذا هو أدنى معدل يتم تسجيله في منطقة اليورو منذ نوفمبر عام 2008.

ووصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو إلى 17ر13 مليون شخص في نوفمبر، بزيادة 12 ألف شخص عن سبتمبر الماضي، وفي تراجع بواقع 121ر1 مليون شخص قبل عام مضى.

وظل معدل البطالة في الاتحاد الاوروبي، الذي يضم 28 دولة، ثابتا عند نسبة 7ر6 بالمئة في أكتوبر بدون تغيير عن الشهر السابق.