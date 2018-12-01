المتحدث باسم بوتين: شخص من طاقم ترامب هاتفه بشأن خطط بناء

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، أن شخصا مقربا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل مع الكرملين قبل أن يصبح ترامب رئيسا بشأن «بناء مبنى خاص بترامب».

وأفاد بيسكوف، في تصريح لوكالة أنباء «إنترفاكس» في وقت متأخر من أمس الجمعة، بوصول رسالة بالبريد الإلكتروني خاصة بمشروع استثماري أراده ترامب، رغم أنه لم يتضح بعد تاريخ وصول الرسالة.

وأصبحت علاقة ترامب بروسيا قبل توليه المنصب محط تركيز تحقيقات في الولايات المتحدة، وسط مزاعم بأن عملاء روس حاولوا التأثير على انتخابات 2016 لصالح ترامب.

وقبل محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الأسبوع الجاري اتفاقا للاعتراف بالذنب في نيويورك أقر فيه بمواصلة المحادثات بشأن مشروع بناء روسي إلى ما بعد يناير 2016، وهو التاريخ الذي قال سابقا إنه قطع فيه المحادثات.

وقال للمحكمة إن المحادثات استمرت حتى يونيو من ذاك العام (2016)، وهي المرحلة التي فاز فيها ترامب بترشيح الحزب الجمهوري ليتنافس على منصب الرئيس في الانتخابات العامة.

ونأى ترامب بنفسه عن كوهين منذ أن بدأ محاميه السابق التعاون مع التحقيق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الذي يديره مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق روبرت مولر.

وكان كوهين تحدث عن مكالمة هاتفية مع أحد مساعدي بيسكوف، وهو الأمر الذي أكده المتحدث باسم الكرملين. وقال بيسكوف لإنترفاكس إنها لم تدم سوى دقائق قليلة. وأضاف أنه ليس من المستغرب تلقي مثل هذا الاتصال.

وأوضح لوكالة «ايتار تاس»: «نحن نتلقى العشرات من رسائل البريد الإلكتروني أسبوعيا من هؤلاء الذين يريدون بناء شيء ما، والذين يريدون تحسين العلاقات وكذلك من مواطنين عاديين». واستطرد أن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات «كذبة بعيدة كل البعد عن الحقيقة».