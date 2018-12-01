رومانيا تحتفل بالذكرى المئوية للاتحاد مع إقليم ترانسيلفانيا وسط حالة من الجدل

تتأهب رومانيا، اليوم السبت، للاحتفال بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى وتفكك الإمبراطورية الأسترالية المجرية، عندما أصبح إقليم ترانسيلفانيا جزءا من أراضيها.

ويرى الكثير من المجريين أن معاهدة تريانون، التي تم المصادقة عليها في عام 1920 مأساة وطنية، نظرا لأنها أزالت ثلثي أراضي البلاد، وتركت ملايين المجريين العرقيين، يعيشون فيما تعرف الآن برومانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا وصربيا.

وقال هونور كيليمين، وهو سياسي روماني يرأس الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا الذي يتمتع بنفوذ، اليوم السبت، إن "رومانيا يجب أن تقبل أننا لا يمكننا ولا نريد الاحتفال بالذكرى".