رئيس وزراء اليابان يحث نظيرته البريطانية على تجنب عدم اتمام اتفاق «بريسكت»

حث رئيس الوزراء الياباني، اليوم السبت، نظيرته البريطانية تيريزا ماي على تجنب عدم إتمام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركته في قمة العشرين المقامة حاليًا في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس".

وأعرب آبي، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، عن تقديره لقيادة ماي في محاولة إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وموافقة الاتحاد الأوروبي على "الإعلان السياسي".

يذكر أن ماي تسعى إلى كسب التصويت في مجلس العموم البريطاني في 11 ديسمبر الجاري على "بريكست" بعدما صوت الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الاتفاق مؤخرا، إلا أن هناك تخوفات من ألا يحصل الاتفاق على أغلبية أصوات نواب البرلمان الذي يشهد حاليا انقساما شديدا.