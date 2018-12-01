قادة أجانب وعرب ينعون الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

نعى عدد من القادة الأجانب والعرب اليوم السبت الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب الذي توفي عن عمر ناهز 94 عاما.

ففي برلين.. نعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس - في تصريحات نقلتها قناة "دويتشه فيله" - جورج بوش الأب، مؤكدين أنه لن يتم أبدا نسيان المساهمات التي قدمها من أجل توحيد ألمانيا، واصفين إياه "برجل دولة عظيم وصديق لألمانيا".

وفي ولينجتون.. أعربت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن عن تعازيها لوفاة جورج بوش الأب، قائلة إن الرئيس بوش الأب قدم مساهمات للشئون الدولية على مدار عقود من الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الروح السياسية لبوش لعبت دورا رئيسيا في إنهاء الحرب الباردة والتي وفرت الديمقراطية لملايين الأشخاص في أوروبا كما قللت من خطر نشوب حرب نووية.

وقالت أرديرن - في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية - إن جورج بوش الأب كان مؤيدا قويا للقواعد الدولية القائمة على النظام وسيادة القانون والقيم الديمقراطية.

وفي نيودلهي.. أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تعازيه لعائلة جورج بوش الأب والشعب الأمريكي في وفاته.

وقال مودي - في تغريدة له على موقع "تويتر": "إن بوش الأب كان رجل دولة بارز خلال فترة حرجة من تاريخ العالم"، مشيرا إلى أنه كان متحمسا للعلاقات القوية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الكويت.. بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقیة تعزیة إلى الرئیس الأمريكي دونالد ترامب في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.



وأشار الصباح - في برقيته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إلى أن بوش الأب قاد تحالفا عسكريا في عام 1991 نجح في إخراج القوات العراقية من الكويت بعملية "عاصفة الصحراء".



وفي أبو ظبي.. بعث الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تعزية إلى ترامب في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وفي مسقط.. بعث السلطان قابوس بن سعيد برقية تعزية ومواساة إلى ترامب في وفاة جورج بوش الأب، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد والشعب الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية "أونا".