الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الخميس على مشروع قرار أمريكي يدين حماس

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل على مشروع قرار أمريكي يدين حركة حماس بذريعة إطلاقها صواريخ على إسرائيل.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - إنها كانت تأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار الاثنين لكن الضغوط التي مارسها الفلسطينيون نجحت في إرجاء التصويت إلى الخميس.

وسيتم التصويت على النص بعدما حصلت الولايات المتحدة على دعم دول الاتحاد الأوروبي الـ28 لهذا النص الذي "يدين إطلاق حماس الصواريخ على إسرائيل ويطالب بإنهاء أعمال العنف".

ويقع مشروع القرار في صفحة واحدة يتضمن إدانة "حماس لإطلاقها المتكرر صواريخ نحو إسرائيل و لتحريضها على العنف معرضة بذلك حياة المدنيين للخطر" (على حد زعمه).

وكانت الولايات المتحدة قد مارست في الأيام الأخيرة ضغوطا على الأوروبيين للحصول على دعمهم لهذا النص الذي سيكون في حال تبنيه، أول إدانة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.

ويطالب مشروع القرار "حماس وكيانات أخرى بما فيها الجهاد الفلسطيني، بأن توقف - ما وصفه- كل الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة".

وخلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة ولكنها تعكس صورة الرأي العام العالمي من قضية ما.