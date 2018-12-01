تراجع غير متوقع في مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال شهر أكتوبر

شهد قطاع التجزئة في ألمانيا تراجعا غير متوقع في شهر أكتوبر الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أمس الجمعة، إن مبيعات التجزئة بعد تعديل أسعار الصرف، تراجعت بنسبة 3ر0 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر. وكانت توقعات الخبراء تشير إلى تراجع بنسبة 4ر0 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، حققت مبيعات التجزئة في ألمانيا ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمئة، بالقيمة الحقيقية، في حين كان الخبراء توقعوا نموا بنسبة 4ر1 بالمئة.

وبلغ عدد أيام البيع خلال أكتوبر الجاري 26 يوما، مقارنة بـ 24 يوما في نفس الشهر من عام 2017.

وعلى أساس شهري، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3ر0 بالمئة بالقيمة الأسمية، ولكنها زادت بنسبة 7ر1 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت تجارة التجزئة في ألمانيا زادت بنسبة 4ر1 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2018، بالقيمة الفعلية، و1ر3 بالمئة بالقيمة الأسمية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.