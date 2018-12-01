توفي بالأمس الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، عن عمر ناهز 94 عاما، وأعلن المتحدث باسم الأسرة عن خبر وفاته في بيان اليوم السبت، وقالت العائلة إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب.

وفي السطور التالية، ترصد «الشروق» أبرز المعلومات عن الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية:

1- ولد جورج هربرت ووكر بوش في 12 يوليو 1912 في بلدة ميلتون بولاية ماساشوسيتس، لعائلة أرستقراطية، وكان والده مصرفيا أصبح لاحقا عضوا في مجلس الشيوخ.

2- التحق بالقوات المسلحة وهو في الـ18 من عمره، ورغم أنه كان أصغر طيار حربي، فإنه نفذ 58 مهمة قتالية في الحرب العالمية الثانية.

3- تم تسريحه من سلاح البحرية في عام 1945، بعدها حصل على شهادة بكالوريوس الآداب من جامعة «بيل»، وفي السنوات الـ10 التالية، تمكن من تأسيس شركته الخاصة وأصبح مليونيرا في ستينيات القرن الماضي، وبعدها تحول اهتمامه إلى السياسة، وتولى منصب أمين عام الفرع المحلي للحزب الجمهوري، ثم أصبح عضوا في مجلس الشيوخ.

4- عينه الرئيس ريتشارد نيكسون مندوبا لدى الأمم المتحدة في عام 1971، وبعد أقل من سنتين استدعاه الرئيس جيرالد فورد وعينه مديرا لوكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه»، وغادر «بوش» منصبه في وكالة المخابرات المركزية بعد انتهاء فترة ولاية فورد، وفي عام 1978 أطلق حملته للترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات 1980 الرئاسية، وبعد خسارته أمام رونالد ريجان حصل على منصب نائب الرئيس لمدة 8 سنوات؛ ليصبح الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 لفترة رئاسية واحدة، بعد أن هُزم في انتخابات 1992 أمام خصمه الديمقراطي بيل كلينتون.

5- تزامنت ولايته الرئاسية مع انتهاء الحرب الباردة. وقد أعلن في 1990 عن «النظام العالمي الجديد»، وقاد حملة إخراج القوات العراقية من الكويت، لكنه رأى أن التدخل في الشرق الأوسط ينذر بفوضى قادمة.

6- في عام 2009، تم إطلاق اسمه على حاملة طائرات جديدة سميت حاملة طائرات أمريكية، وتم افتتاح مكتبة ومتحف خاص بالرئيس جورج بوش الأب، وسميت المكتبة باسم «مكتبة جورج بوش الرئاسية».

7- توفي «بوش» في 30 نوفمبر 2018، وكان يعتبر أطول الرؤوساء الأمريكيين عمرا.