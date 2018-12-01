الصين تراجع معيار جودة الهواء في الأماكن المغلقة

بدأت اللجنة الوطنية للصحة في الصين مراجعة معيار جودة الهواء في الأماكن المغلقة الحالي في البلاد بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

وقال وانج هيشينج نائب مدير اللجنة، في اجتماع هذا الأسبوع، إن عمل المراجعة يجب أن يكون موجها نحو الصحة ، ومدفوعا بالمشاكل ويستند إلى الأدلة من أجل تحقيق رقابة أفضل على المخاطر في مجال الصحة العامة، مؤكدا أن معيار جودة الهواء الداخلي مهم للصحة والبيئة.

وأشارت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية إلى أنه صدر هذا المعيار في عام 2002 ، وهو ينص على مستوى العوامل الرئيسية ذات الصلة بالصحة وطرق القياس الفنية فيما يتعلق بنوعية الهواء في الأماكن المغلقة.