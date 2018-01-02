كردستان يوافق على شروط بغداد لبدء الحوار

أعلن إحسان الشمري مستشار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن صدور عدة قرارات لإنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل، مشيرًا إلى أن من بينها تسليم المنافذ الحدودية للمركز.



وقال الشمري، في تصريح أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، مساء الإثنين، إنه بناء على قبول الإقليم بالدستور كحاكم والرغبة بإنهاء الأزمة مع الارتباك الداخلي نتيجة أزمة الرواتب، وصلت رسائل حول تلك المستجدات الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات"، مبينًا أن هذه القرارات هي استلام الحدود الدولية مع تركيا وإيران وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات.



وأضاف أن اللجنة وضعت أوراق عمل وفق الدستور والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد الاقليم (الحكومي – الفني)، مشيرًا إلى أن من ضمن القرارات تشكيل لجنة ثانية لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي في حكومة الإقليم.



وتابع أنه تقرر توزيع رواتب الموارد المائية، مشيرًا إلى أن القرارات شملت أيضا توجيه دعوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته.



وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.