الرئيس الإيراني يتهم أطرافا خارجية بالوقوف وراء المظاهرات

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني ما وصفه بأطراف خارجية - لم يحددها - بالوقوف وراء المظاهرات الراهنة في إيران، مشيرًا إلى أن التقدم والتنمية في إيران أثارت غضب الأعداء.



وأكد روحاني - خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان، اليوم الاثنين - أن التظاهر بشكل مشروع حق من حقوق المواطنين، فضلا عن أن هناك حاجة لفتح المجال للانتقادات والاحتجاجات المشروعة.



وقال روحاني - خلال الاجتماع، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، "إيران مرت في الماضي بالكثير من الأحداث المشابهة، وتمكنت من التعامل معها، إن ما يحدث الآن لا شيء".



ودعا الإيرانيين إلى التحلي بالهدوء وتأكيد الوحدة الوطنية بوصفها الخطوة الأكثر أهمية في البلاد في المرحلة الراهنة.



جدير بالذكر أن إيران تشهد منذ 5 أيام مظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية والفساد والمصاعب الاقتصادية، وقتل 12 شخصا خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية.