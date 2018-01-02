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مع انخفاض درجات الحرارة يعتبر الفيست المنفوخ "Puffer vest" من القطع التكميلية الضرورية لأجواء الشتاء الحالية.

يمكن تنسيق puffer vest مع تي شيرت مقلم أو شيميز كاروهات، وفي الأجواء شديدة البرودة ارتديه مع بلوفر سادة.

وبارتداء سكارف أو بتغيير بسيط في لون الحذاء أو الشنطة أو حجابك، تبدين مختلفة في كل إطلالة.

يميز ألوان "Puffer vest" هذا العام أنها متعددة بدون قيود كالألوان الأساسية الأسود والكحلي والمحايدة البيج والكافيه والرمادي والألوان الزاهية كاللبني والزهري.

وإليكِ أكثر من إطلالة لتنسيق الفيست المنفوخ مع مختلف قطع الملابس الشتوية لتختاري منها ما يلائمك.