«تويتر» يجمد حساب برلمانية ألمانية متطرفة

جمد موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس، حساب نائبة رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب البديل فى ألمانيا (يمينى متطرف) ، بياتريكس فون شتورش، لمدة 12 ساعة، إثر نشرها محتويات تحض على الكراهية.

وأرجع موقع «تويتر»، تلك الخطوة بسبب «انتهاك بياتريس قواعد المشاركة والنشر، بنشرها محتويات تشجع على الكراهية».

وكانت نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب بياتريكس فون شتورش أعربت عن استيائها من كتابة شرطة مدينة كولونيا على تويتر تحية بمناسبة العام الميلادى الجديد بكل اللغات ومن بينها اللغة العربية، بحسبل وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت بياتريكس على حسابها على تويتر: «ماذا يحدث بحق الجحيم فى هذا البلد؟ كيف يغرد موقع رسمى للشرطة من ولاية شمال الراين فيستفاليا باللغة العربية؟ هل تقصدون بهذا أن تسترضوا قطيع الرجال المسلمين البربريين عصابات الاغتصاب؟»، على حد تعبيرها.

واختفى منشور بياتريكس، أمس، من على موقع تويتر، لكن النائبة أخذت لقطة منه (سكرين شوت) ونشرته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

بدورها، كتبت اليس فايدل، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب، على فيسبوك: «بدأ العام بقانون الرقابة وخضوع سلطاتنا أمام قنابل المهاجرين الناهبين المتحرشين المتهجمين الطاعنين بالسكين، والذين يتعين علينا أن نعتادهم، فالشرطة الألمانية تتواصل فى الوقت الراهن بالعربية على الرغم من أن اللغة الرسمية فى بلادنا هى الألمانية».

وحررت الشرطة فى كولونيا محضرا ضد بياتريكس فون شتورش، وسيتم إجراء تحقيق للاشتباه فى قيامها بالتحريض، وذلك وفقا لما صرحت به متحدثة باسم الشرطة.