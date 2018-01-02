مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في مظاهرات إيران

ذكرت تقارير إخبارية إيرانية، الإثنين، أن شرطيا قد قتل وأصيب ثلاثة آخرين علي يد مسلح خلال احتجاج في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان وسط إيران.



وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أن المسلح استخدم في هجومه بندقية صيد ضد الشرطة في مدينة نجف آباد بأصفهان جنوبي العاصمة طهران، ولم تتطرق الشبكة للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



وتشهد إيران تظاهرات في عدة مناطق خلفت عددًا من القتلى، وقالت السلطات مساء الأحد، إنها اعتقلت 200 شخص خلال التظاهرات، وذلك بعد أن فرضت قيودًا مشددة على الإنترنت وحجبت منصات التواصل أبرزها انستجرام وتيلجرام.