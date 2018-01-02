فرنسا: إحراق 1031 سيارة واعتقال 510 أشخاص خلال ليلة رأس السنة

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الإثنين، أن ليلة رأس السنة شهدت إحراق 1031 سيارة واعتقال 510 أشخاص في أرجاء فرنسا، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي.



وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن عدد السيارات التي تم إحراقها بشكل مباشر أو بسبب امتداد النيران إليها ارتفع من 935 العام الماضي إلى 1031 فيما زاد عدد المعتقلين من 456 إلى 510 أشخاص، وأفادت بإصابة ثمانية شرطييْن وثلاثة عسكريين في أعمال شغب بمناطق مختلفة في فرنسا.



وكان شرطيان فرنسيان، من بينهما امرأة، قد تعرضا، خلال ليلة رأس السنة، للاعتداء والضرب المبرح على يد عشرات من الأشخاص أثناء تدخلهما لفض شجار اندلع ببلدة «شامبيني سور مارن» بالضاحية الشرقية لباريس.



وأظهرت كاميرات المراقبة قيام العشرات بركل الشرطية التي كانت ملقية على الأرض، وتم نقل الشرطيين إلى المستشفى لتلقيهما العلاج من كسر في الأنف لإحداهما ومن إصابات مختلفة.