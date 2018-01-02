«المصرية للاتصالات» تعلن عودة خدمة الإنترنت بكامل طاقتها

• «المصرية للاتصالات»: ضرر الكابل كان له أثر محدود للغاية على خدمة الإنترنت في مصر

أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن عودة خدمة الإنترنت للعمل بكامل طاقتها، بعد توفير سعات بديلة، تعوض الضرر الذي سببه تمزق لكابل في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الشركة، التي تساهم في التحالف المالك للكابل البحري المتضرر، في بيان اليوم، إن تضرر الكابل كان له أثر محدود للغاية على خدمة الإنترنت في مصر.

وشهدت خدمة الإنترنت انقطاعا في بعض المناطق وبطئا في مناطق أخرى خلال الأيام الثلاثة الماضية. ومن أكبر الشركات التي تقدم الخدمة في البلاد الشركة المصرية لنقل البيانات (تي.إي داتا) التابعة للمصرية للاتصالات و(لينك دوت نت) التابعة لأورنج الفرنسية و(فودافون داتا) التابعة لفودافون وشركة تابعة لاتصالات مصر، بحسب رويترز.

وأوضحت المصرية للاتصالات، في بيانها، أنها وفرت سعات بديلة لكامل السعات المتأثرة لها ولكافة عملاء الشركة المصرية للاتصالات بمصر، "وأنه لا يوجد أي تأثير حاليًا على حركة الإنترنت الخاصة بمستخدمي الشركة المصرية للاتصالات أو أي من عملائها المشغلين داخل مصر".

كما أكدت الشركة على أنها تمتلك السعات الكافية التي تمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة، وتحرص دائما على توفير التعددية اللازمة، والخطط البديلة التي توفر التأمين الكامل لحركة الإنترنت لمستخدميها، أو المشغلين الراغبين في استخدام الشبكة الدولية للشركة المصرية للاتصالات داخل وخارجها.

وقالت المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، إن هناك مشكلة عامة تؤثر على خدمة الإنترنت الأرضي في مصر وبعض الدول المجاورة حاليا.

وأضافت الشركة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه "من المتوقع أن يتم استعادة الخدمة بشكل كامل تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة".