مقتل 14 شخصًا بالرصاص لدى عودتهم من كنيسة فى نيجيريا

قتل 14 مصليا على الأقل فى بورت هاركورت فى جنوب نيجيريا برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا عليهم النار لدى عودتهم من قداس ليلة رأس السنة منتصف ليل الأحد ــ الإثنين، بحسب مصدر أمنى وآخر قريب لأحد الضحايا.

ووقع الهجوم المسلح فى مدينة اوموكو التى تبعد نحو 90 كلم من بورت هاركورت، المركز النفطى الكبير وعاصمة ولاية ريفرز.

وقال مصدر أمنى طالبا عدم نشر اسمه لوكلالة الصحافة الفرنسية: إن «14 شخصا قتلوا فى مكان الهجوم وأصيب 12 آخرون بالرصاص وقد نقلوا إلى المستشفى وهم يتلقون العلاج».

من جهته، قال أحد أقرباء القتلى ويدعى أوجوشيو اولوبجو: إن «المسلحين أطلقوا النار على جمع من المؤمنين قرابة الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل».

وأعلن المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز، نامدى اومونى أن الشرطة أطلقت عملية أمنية «للقبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم»، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الهجوم لم يتأكد حتى الساعة.

ولم تعلن أى جهة أو جماعة مسئوليتها عن الهجوم.

وفى نيجيريا، تنشط جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتطرفة، والتى تعارض كل ما هو غربى ويسعون إلى فرض الشريعة فى جميع أنحاء البلاد. ودائما ما تقف بوكو حرام وراء معظم الهجمات الإرهابية التى تنفذ بانتظام ردًا على حملة عسكرية موجهة ضدها، تقوم بها النيجر والكاميرون وتشاد.