مدير أمن الغربية لـ«الشروق»: الدوريات الأمنية التي طافت بالمحلة في رأس السنة لم تكن «منظرة أو تشريفة»

استنكر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية من يصف القول الأمني بأنه «عرضًا عسكريًا»، قائلًا: «هذا فراغ يملأه الحاقدون عبر صفحات (فيسبوك)، ونحن لا نلتفت لمثل هذه الأمور. لدينا مهام جسيمة ننجزها وأمن نحققه على أرض الواقع».

وقال «حسونة» في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن القول الأمني الذي طاف مدينتي المحلة الكبرى وطنطا باحتفالات رأس السنة لم تكن «منظرة أو تشريفة» كما ادعى البعض، ولكنه رسالة لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين.

وأضاف «حسونة»، أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها قول أمني بهذا الحجم، موضحًا أن غالبية الحملات يخرج فيها عددًا من السيارات والمدرعات ورجال الأمن من كافة الأقسام.

وأشار مدير أمن الغربية إلى أن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها قدم الشكر لأجهزة الأمن؛ للتأمين «الرائع» والتواجد «غير المسبوق» أمام الكنائس وفي محيطها.

كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد التقطت صورا لقول أمني أثناء تأمين الكنائس بالمحلة الكبرى وطنطا، منتقدين كثرة السيارات، واصفة المشهد بـ«تشريفة مدير الأمن».