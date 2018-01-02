متحدث أمريكي: ندعم حق الإيرانيين في التظاهر السلمي

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية للإعلام العربي، ناثان تك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم حق المواطنين الإيرانيين في التظاهر السلمي.

وأضاف «تك»، في تصريحات خاصة لـ«راديو سوا» الأمريكي: «من الواضح أن المتضاهرين يعبرون عن عدم رضائهم بفساد النظام الإيراني ورغباتهم في المزيد من الحريات».

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة متعاطفة مع الشعب الإيراني وتدعم مطالبه، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم الإيرانيين في التعبير عن مطالبهم.

يذكر أن موجة الاحتجاجات الحالية المناهضة للحكومة الإيرانية، تعود جزئيا للاستياء من المصاعب الاقتصادية والفساد، وهي الأخطر منذ الاضطرابات التي استمرت شهورا في عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في ذلك الوقت.