مدرب توتنهام يؤيد تصريحات مدرب يوفنتوس حول تراجع مستوى ديبالا

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه يتفق تماما مع ما قاله نظيره ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي بشأن لاعب السيدة العجوز باولو ديبالا.

وتراجع مستوى ديبالا في الآونة الأخيرة وهو ما جعل أليجري يقول إن المقارنات الدائمة بين اللاعب الشاب ونجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أثرت عليه بالسلب.

وفي هذا الصدد قال بوكيتينيو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو "ديبالا لديه الكثير من الإمكانات ولكن أنا أتفق مع أليجري، من الصعب تطوير الشباب ويجب أن نكون حذرين، عناوين الصحف والشعبية الزائدة والمقارنات قد تؤدي إلى إرباك اللاعب وتعطيل نموه".

وتحدث المدرب الأرجنتيني أيضا عن المواجهة المرتقبة بين توتنهام ويوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث قال "يوفنتوس فريق كبير جدا ولعب النهائي مرتين في آخر 3 سنوات، لا أعتقد أن مباراة الإياب في ويمبلي ستعطينا أفضلية، ستكون معركة صعبة لمدة 180 دقيقة".

وعن جونزالو هيجواين نجم اليوفي قال بوكيتينو "إنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم إلى جانب سيرجيو أجويرو وهاري كين".