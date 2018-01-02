سقوط صاروخ أطلق من غزة على جنوب إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول" بالنقب الغربي جنوب إسرائيل، دون أن يخلف إصابات أو أضرار.



ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الجيش قولها، مساء الاثنين، إن القوات تقوم بعمليات بحث عن بقايا الصاروخ، مرجحة أنه أطلق من خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



كما سقطت قذيفة صاروخية، سابقا اليوم، أطلقت من قطاع غزة، بالقرب من الجدار الحدودي، دون أن تخلف إصابات أو أضرار.



وقالت مصادر إن عناصر فلسطينية أطلقت قذيفة صاروخية باتجاه المجلس الإقليمي "أشكول" لكنها سقطت بالقرب من السياج المحيط بقطاع غزة.