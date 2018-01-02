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«الرئاسة»: مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الإرهاب خاصة في سيناء

السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 2 يناير 2018 - 2:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يناير 2018 - 2:50 ص
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مكافحة الإرهاب، يعد موضوع الساعة ليس في مصر والمنطقة فقط إنما في كل العالم، متابعًا: «الإرهاب انتشر بشكل كبير جدًا، ويمثل تحدٍ كبير لكل دول العالم، ولا أستثني دولة أن تكون بمنأى عنه».

وأضاف «راضي»، في تصريح للتليفزيون المصري، أمس الاثنين، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الإهارب منذ 3 سنوات بشكل مكثف خاصة في شمال سيناء، بالرغم من وقوع بعض الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية.

وتابع: «النجاحات التي تحققها أجهزة الأمن في سيناء أو خارجها هي نتيجة خبرة متراكمة وجهود متراكمة طوال الـ3 سنوات الماضية»، مؤكدًا: «سيكون هناك انحسار للإرهاب وجهود مشتركة على أعلى مستوى بين الأجهزة الأمنية، فهناك إصرار كبير نحو القضاء على هذه الآفة أو السرطان الذي انتشر في المنطقة كلها ولكنه سينحسر وينهزم داخل مصر».

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