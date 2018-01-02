نفى المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، آرسين فينجر الأخبار المتداولة حول رغبة فريقه في التعاقد مع لاعب نادي تشيلسي، ديفيد لويز أو لاعب موناكو الفرنسي، توماس ليمار خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية حالياً.

هذا وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية خلال الفترة الماضية أن إدارة الآرسنال قد دخلت في مفاوضات جادة بناءً على رغبة فينجر من أجل التعاقد مع مدافع البلوز، ديفيد لويز، بالإضافة لتقديم عرض جديد من أجل التعاقد مع لاعب موناكو، توماس ليمار الذي فشل استقدامه الصيف الماضي بعد تقديم عرض مالي كبير وصل إلى 92 مليون يورو.

وأضاف فينجر خلال تصريحاته لشبكة سكاس سبورتس قائلاً :"أنا لم أتحدث حتى الآن عن رغبتي في ضم لاعب بعينه، كل هذه التقارير الصحفية خاطئة".

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته الصحفية قائلاً :"لم نجري اتصالاتنا حتى الآن من أجل التعاقد مع أحد"، مُضيفاً: "أيضاً لا توجد أي عروض من أجل أليكسيس سانشيز أو مسعود أوزيل أو جاك ويلشير".

ورد فينجر البالغ من العمر 68 عاماً على إمكانية رحيل بعض أهم لاعبي الجانرز خلال الميركاتو الجاري بقوله :" أولاً نحن لم نفقدهم بعد، ولكن إن حدث سنرد على ذلك من خلال جلب لاعبين من أعلى المستويات".

وأردف فينجر خلال تصريحاته قائلاً :"لقد فقد هذا النادي العديد من اللاعبين الكبار، ولكننا كنا دائماً نتعامل مع ذلك بشكل جيد، وقد ترك اللاعبون الهائلون هذا النادي، ولكن آرسنال سيبقى دائماً في وضع قوي"، مُضيفاً :"لكن هل أريد أن أُبقي أفضل اللاعبين لديّ؟؟ بالتأكيد نعم".