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«خامنئي»: الاحتجاجات في إيران يجري التحكم فيها من الخارج

المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي
طهران - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 2 يناير 2018 - 3:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يناير 2018 - 3:01 م

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أواخر أيام عام 2017 يجري التحكم فيها من قبل أجانب مناوئين للحكم الإسلامي في البلاد.

وقال «خامنئي»، في أول رد فعل علني له إزاء الاحتجاجات التي أخرجت آلاف الأشخاص إلى الشوارع ونجمت عنها مئات الاعتقالات: «أعداء إيران قدموا المال والأسلحة والدعم السياسي، لهؤلاء الذين أثاروا الاضطراب خلال الأيام الماضية؛ بهدف إيذاء إيران». ولكنه أضاف أن شجاعة الإيرانيين واستعدادهم لإيثار بلادهم على حياتهم سوف يمنع هؤلاء العملاء الأجانب من إدراك أهدافهم.

ومن المتوقع أن يدلي خامنئي قريبا بتعليقات أكثر عمقا حول الاحتجاجات.


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