ضبط 9 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم

تمكنت مباحث التموين بالفيوم من ضبط سيارة نقل، وتروسيكل محملان بـ9 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.



كانت معلومات قد وردت للعقيد محمد إلهامي، رئيس مباحث التموين، تفيد قيام أحد التجار المقيمين بمركز الواسطى محافظة بني سويف بنقل وحيازة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها في الأسواق.



وبإخطار اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، تم تشكيل حمله مكبرة بقيادة اللواء حسام فوزي مدير المباحث، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط «أحمد. س. م» 35 سنة سائق السيارة، وبصحبته «أسعد. م. ع»، ٣٧ سنة، عامل، ومقيمان مركز الواسطى، وذلك لحيازتهما ونقلهما 160 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة بإجمالي 8 طن.



كما تم ضبط «باسم. م .ع»، 31 سنة سائق التروسيكل، لحيازته وتجميعه ونقله 20 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة بإجمالي 1 طن.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.