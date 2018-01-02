بريطانيا تدعو السلطات الإيرانية لإجراء نقاش هادف مع المتظاهرين

قال وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، إن بلاده تراقب الأحداث في إيران عن كثب، متابعًا: «ينبغي أن يكون هناك نقاش هادف حول القضايا المشروعة والهامة التي يثيرها المتظاهرون، ونحن نتطلع أن تسمح السلطات الإيرانية بذلك».



وأضاف «جونسون»، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، «إنه يجب أيضًا ونحن على شفه الاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يكون الناس قادرين على التمتع بحرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القانون».



كما نعى وزير الخارجية البريطاني، في تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، ضحايا الاحتجاجات في إيران، قائلًا: «نأسف للخسائر في الأرواح التي حدثت في الاحتجاجات في إيران»، داعيا جميع المعنيين في إيران للامتناع عن العنف والالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.



وكانت احتجاجات عارمة قد بدأت يوم الخميس الماضي في مدينة «مشهد» الإيرانية؛ بسبب قضايا اقتصادية، وقد انتقلت الاحتجاجات إلى مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد، لقي على إثرها 15 شخصًا مصرعهم حتى الآن، ومن بين هؤلاء 10 قتلوا في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن مساء أول أمس.



