السفير السعودي: تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان مليء بالمغالطات

قال السفير السعودى بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان، إن تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان لعام 2017، احتوى على عدد من المزاعم والمغالطات التي تستوجب الرد.

وأضاف "قطان"، في بيان صحفي للسفارة السعودية بالقاهرة، أن التقرير جاء بناءً على ما تزعمه الهيئة الأمريكية للحريات الدينية الدولية "USCIRF"، ما أسمته "الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية" حيث صنفت المملكة العربية السعودية كدولة "مثار قلق خاص" بموجب قانون الحرية الدينية الدولية "IRFA"، مشيرًا إلى أن التقرير استشهد بعقوبات جنائية فرضتها المملكة على الرِدَّة والإلحاد والتجديف، فضلًا عن مزاعم وهجمات وتمييز ضد الشيعة، وزعم التقرير أن المملكة استغلت قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الملحدين والشيعة.

وأكد أن حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة مكفولة، ويمكن تأدية شعائرهم في أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، مضيفًا أن التقرير خرج ببعض المؤشرات الإيجابية حول المملكة، حيث أشار إلى أنه في إطار "رؤية السعودية 2030"، فقد شهدت المملكة جهودًا لتغيير وجه الدولة اقتصاديًا وثقافيًا وتزايدًا في جهود مكافحة الفكر المتطرف داخل البلاد وخارجها.

وأوضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف أي شخص إلا بموجب النظام ولا معاقبته إلا بناء على نص نظامي، فقد نصت المادة "36" من النظام الأساسي للحُكم على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، ونصت المادة "38" من ذات النظام على أن: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

وذكر السفير السعودي،أن المادة "2" من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا".

وأكد أن الشيعة بطوائفهم المختلفة كغيرهم من المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الواحد المتآلف، والعمل مكفول في مرافق الدولة لجميع المواطنين دون تمييز أو قيود، حيث نصت المادة "38" من النظام الأساسي للحُكم على أن: "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتُسَّن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل"، كما نصت المادة 30 منه على أن: "توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية" كما أن واقع أبناء هذه الطوائف يدحض مزاعم التمييز ضدهم، فهم يتمتعون بمناصب حكومية رفيعة.

وفيما يتعلق بالهجمات الإرهابية، أوضح السفير قطان، أن المملكة تعرضت لعدة عمليات إرهابية في السنوات الأخيرة، ذهب ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، واستهدفت تلك العمليات الإرهابية مساجد ومبان حكومية في عدة مناطق، لكن تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان اقتصر على ذكر عمليتين وقعتا في مساجد المواطنين الشيعة، وأغفل الإشارة إلى الاعتداءات التي طالت مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانات عديدة توضح الآثار والأضرار وعدد الضحايا الذين وقعوا نتيجة العمليات الإرهابية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أن المملكة تُعَدُ من الدول القليلة التي طورت داخليًا استراتيجية متعددة الاتجاهات للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، فلم تقتصر جهودها على الجوانب الأمنية والاستخباراتية فقط، بل تجاوزتها لمجابهة الإرهاب فكريًا وماديًا وإعلاميًا، كما استحدثت برامج فريدة لإعادة التأهيل "كتجربة المناصحة" وحماية الضحايا.