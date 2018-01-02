«إعلام النواب» تنعى الكاتب الصحفي إبراهيم نافع

نعت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، الذي توفي صباح أمس عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.



وقالت اللجنة، في بيان لها، إن "الوسط الصحفي بالعالم العربي فقد قامة فكرية كبرى أثرت في الوسط الإعلامي على المستويين العربي والدولي خلال العقود المنقضية".



وأضافت اللجنة، أن الراحل إبراهيم نافع كانت له إسهامات في تحقيق الكرامة للصحافة والصحفيين، خلال المعارك التي خاضها على رأس مجلس نقابة الصحفيين، مع الأنظمة الحاكمة السابقة، وأهمها معركة القانون 93 لعام 95، والخاصة بحرية الصحافة، وفك قيودها، والتي انتهت لصالح الصحفيين، فضلا عن أن إنشاء مبنى النقابة الحالي مرتبط ارتباطا وثيقا باسم الكاتب الراحل.



وأشارت إلى أنه استطاع لم شمل الصفوف الصحفية العربية عندما كان رئيسا لاتحاد الصحفيين العرب، فضلا عن تأكيده على دور مصر الريادي داخل الاتحاد.