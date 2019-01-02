ذا جابان تايمز: 2019 اختبار لرئيس الوزراء الياباني على عودة الجزر التي تستولي عليها روسيا

رأت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأربعاء أن عام 2019 يمثل اختبارا حقيقيا لدبلوماسية رئيس الوزراء شينزو آبي على الجهود المبذولة لضمان عودة الجزر التي تستولي عليها روسيا.

وأوضحت أن رئيس الوزراء سوف يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو المقبل خلال اجتماعات مجموعة العشرين، كما يقول الخبراء.

وفي الواقع، من المرجح أن تكون القمة مع بوتين بمثابة مقامرة حاسمة بالنسبة لأبي، الذي يتوق إلى تسوية نزاع إقليمي طويل الأمد مع روسيا، والذي منع البلدين من إبرام معاهدة سلام ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويبدو أن أبي يحاول الآن التوصل إلى حل وسط مع روسيا من خلال استعادة اثنين فقط من الجزر الأربع المتنازع عليها قبالة هوكايدو، والتي استولت عليها القوات السوفييتية من اليابان قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبعد اجتماعه مع بوتين في سنغافورة يوم 14 نوفمبر الماضي، قال آبي للصحفيين إن الزعيمين اتفقا على "تسريع محادثات معاهدة السلام" من خلال استخدام اعلان مشترك لعام 1956 باعتباره "الأساس" للمفاوضات الإقليمية.

وبموجب البيان المشترك لعام 1956، وافق الاتحاد السوفييتي على تسليم جزيرتين صغيرتين إلى اليابان بعد إبرام معاهدة سلام لكنها لم تتطرق إلى جزيرتي كوناشيرى وإتوروفو الأكبرتين.

وقال كازوهيكو توجو مدير معهد الشؤون العالمية في جامعة كيوتو سانجيو كمسؤول سابق في وزارة الخارجية وكان قد شارك في عدد من المفاوضات الرئيسية مع موسكو حول هذه القضية الإقليمية: "إن التصريحات التي أدلى بها آبي في سنغافورة تحمل ثقلا كبيرا".

وفي حديثه إلى صحيفة "جابان تايمز"، ركز توجو على تصريح آبي في سنغافورة بأن الزعيمين اتفقا على محاولة "وضع فترة" لنهاية المحادثات الإقليمية وعدم ترك أي قضايا "للمفاوضات المقبلة".

ويبدو أن هذا يعني ضمنا أن آبي وبوتين اتفقا بشكل أساسي على أن طوكيو لن تعود تطالب بالسيادة على كوناشيرى وإتوروفو إذا قامت موسكو بتسليم جزيرتي هابوماي وشيكوتان بناء على بيان 1956، حسب توجو.

وأضاف توجو ان موسكو ستسمح أيضا لليابان بالقيام بأنشطة اقتصادية مشتركة في كوناشيري واتوروفو.

وطالما طالبت اليابان بعودة جميع الجزر الأربع التي تقول إن الاتحاد السوفييتي "استولى عليها بطريقة غير شرعية" في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وفقا لوزارة الخارجية، اكتشفت اليابان أول مرة وأجرت مسحًا للجزر الأربع وسيطرت عليها فعليا بحلول أوائل القرن التاسع عشر على أبعد تقدير.

ومنذ ذلك الحين، أبرمت موسكو وطوكيو ثلاث معاهدات ترسم حدودا في المنطقة تنص على أن الجزر الأربعة تابعة لليابان.

لكن الاتحاد السوفيتي أعلن الحرب ضد اليابان في 9 أغسطس 1945، ونكث ميثاق الحياد طوكيو-موسكو عام 1941 واستولى على الجزر الأربعة.