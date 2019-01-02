شركة أسلحة برازيلية تحقق أرباحا بسبب خطة «بولسونارو» لتخفيف قواعد حيازته

بدأت شركة "فورجاس تاوروس إس أي" البرازيلية لتصنيع الأسلحة عام 2019 بمواصلة مسيرتها الممتدة منذ العام الماضي في تحسن الأرباح.

وبعدما حققت الشركة زيادات في الأرباح بواقع 88 % في عام 2018، ارتفع السهم إلى بنسبة 30 % ليصل إلى 25ر5 ريالا برازيليا في ساو باولو اليوم الأربعاء، على خلفية خطط الرئيس جاير بولسونارو لتيسير حيازة الأسلحة على المواطنين. كانت هذه أكبر زيادة خلال يوم واحد لقيمة السهم منذ الأول من نوفمبر، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وتعتزم إدارة البلاد ضمان حق المواطنين الذين ليس لديهم سجل جنائي في امتلاك أسلحة نارية، بموجب قرار، وفقا لما كتب بولسونارو عبر حسابه على موقع تويتر يوم السبت الماضي.

وكرر الكابتن السابق بالجيش ،خلال خطاب وجهه إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، تعهده بتخفيف القيود على شراء الأسلحة للحماية الشخصية. وقال بولسونارو "المواطن الصالح يستحق أن يكون لديه وسيلة للدفاع عن نفسه".