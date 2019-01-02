قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن عام 2018 الماضي كان عام خير للقطاع وشهد تحقيق عدة نتائج مهمة، كان أبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وإيقاف استيراد الغاز المسال.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن مصر بدأت التصدير التجريبي لدولة الأردن، بعد أن حققت فائضًا من الغاز الطبيعي بتخطي الإنتاج 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، موضحًا أن مصر توفي بتعاقداتها التي وقعتها من قبل لتؤكد مصداقيتها والتزامها بتعاقداتها.

وأوضح أن الحقول التي تم اكتشافها وتنميتها أدت لزيادة الإنتاج المصري، واصفًا خطة تنمية حقول الاكتشافات بالمعركة، وصلت للمعجزة في حقل ظهر بوضعه على الإنتاج بعد 28 شهرًا من اكتشافه، بينما الحقول المماثلة تستغرق بين 6 إلى 8 سنوات.

وذكر أن إنتاج حقل ظهر تخطى حاليًا 2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويجري استكمال مراحل تطويره ليصل إلى أكثر من 3 مليارات خلال العام الجاري، مضيفًا أن الدولة تسعى لتحقيق قيمة مضافة وإيرادات أكبر من الغاز الطبيعي، بدلًا من تصديره، وذلك باستخدامه في صناعات البتروكيماويات.



