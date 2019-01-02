الجيش الليبي: العمليات العسكرية مستمرة جنوبي البلاد

أكد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب المنتخب ، أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في جنوب البلاد، مبينا أن أربعة أشخاص قاموا بتفجير أنفسهم، ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص.

وحذر المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، جميع الوحدات العسكرية من عمليات انتقامية، مشيرا إلى رصد تحركات مشبوهة لجماعات متطرفة، بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وبين المسماري أن الجيش لا يقاتل ليصل إلى طرابلس أو أي مدينة وإنما "ليحرر المناطق الليبية من التطرف والجريمة".

وذكر أن هدف الجيش هو بناء مؤسسات الدولة وتحريرها من الإرهابيين سواء من يحمل سلاحا أو كاميرا أو يسغل منصبا سياسيا، لافتا إلى أن الجيش يحقق انتصارات يومية.

كان مصدر أمني بمدينة سبها، جنوبي ليبيا، صرح بأن انتحاريا فجر نفسه أمس الثلاثاء أمام مركز شرطة بلده غدوه جنوبي مدينة سبها.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التفجير اسفر عن مقتل الانتحاري وسقوط بعض الجرحى من أفراد الشرطة.