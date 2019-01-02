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رئيس وزراء إيطاليا يشيد بأسلوب «ميركل» في القيادة

روما - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 7:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 7:49 م

أشاد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بأسلوب القيادة وموثوقية المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وأكد كونتي في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية أنه كان منح ميركل حقه في التصويت في القمة الأوروبية التي عقدت في ديسمبر الماضي، لأنه وصل إلى القمة متأخرا.

وقال:" نعم هذا صحيح، أنا أقر بأن ميركل يمكن الوثوق بها"، كما تحدث جوزيبي بشكل إيجابي عن موقف ميركل وحكومتها من الخلاف الذي ثار بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية حول موازنة روما لعام 2019،وتم تسويته مؤخرا.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي:" تعلمت أن أقدر للغاية أسلوب المستشارة الألمانية في القيادة، وكانت أكدت لي بأنها ستدع المفاوضات (بين روما وبروكسل) تسير بما يتوافق مع القواعد في الاتحاد الأوروبي والمفوضية على وجه الخصوص، ورفضت التدخل وقالت إنها ستكون مسرورة إذا تم التوصل إلى حل توافقي".

وأوضح جوزيبي أنه لا يسعه الحديث عن ألمانيا والحكومة الألمانية إلا بما هو إيجابي، قائلا إن الحكومة الألمانية " تنتهج أسلوبا في التفاوض أقدره للغاية".

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