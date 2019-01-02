صرح بكري أبو الحسن نقيب صيادين السويس، بأن فريق البحث البحري عن المركب الغارق بخليج السويس، توصل إلى مكان المركب، صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أبو الحسن أن تحديد مكان المركب جاء عن طريق روبوت "إنسان آلي"، مجهز خصيصا لمثل هذه الأعمال.

وقال نقيب الصيادين، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن تلك النتيجة جاءت بعد جهود وعمل شاق استمر لعدة أسابيع، وسيقوم فريق البحث بسحب المركب الموجودة على عمق أكثر من 70 مترا، ومن المرجح أن جثث الصيادين الغارقين بداخلها.

جدير بالذكر أن المركب تعرض للغرق منذ 34 يوما، وطاقمها مكون من 14 صيادا، وعُثر منذ أيام على جثة أحد الصيادين الغارقين.