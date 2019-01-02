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تقيم مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بمكتبة الإسكندرية، غدا الخميس، معرضا يتضمن مختارات من الكتب بلغة برايل وأدوات الكتابة والطابعة الخاصة بالبرايل، وذلك بمدخل المكتبة الرئيسية.

ويتضمن المعرض الذي يأتي في إطار الاحتفال "باليوم العالمي للبرايل، أنشطة تفاعلية ومسابقات بطريقة البرايل لرواد المكتبة الرئيسية، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على فكرة القراءة والكتابة بطريقة البرايل.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للبرايل يواكب يوم ميلاد لويس برايل، مبتكر لغة البرايل، اللغة التي أحدثت ثورة بابتكاره لنظام الكتابة الخاص بالمكفوفين.