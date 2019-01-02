محامي «دميرطاش» عن حكم إدانته: مناورة سياسية لرفض مطالبة المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه

استأنف السياسي التركي المناصر للأكراد صلاح الدين دميرطاش للمحكمة الدستورية التركية، الحكم الصادر بحقه عن إحدى محاكم إسطنبول بإدانته بأنشطة دعائية إرهابية، وهو الحكم الذي وصفه محامي دميرطاش بأنه ضد حرية التعبير.

وقال المحامي محسوني كرمان، اليوم الأربعاء، نرى هذا الحكم على أنه مناورة ذات دوافع سياسية لمنع الإفراج عن دميرطاش بحسب ما طلبته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وانتقد كرمان المحكمة قائلا إنها "تتبع أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان".

ويوجد دميرطاش وهو الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، في الحجز ما قبل المحاكمة منذ نوفمبر 2016 في قضية رئيسية بشأن اتهامات على صلة بالإرهاب، وفي نوفمبر الماضي، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه يجب الإفراج عن دميرطاش في هذه القضية.

غير أنه في الرابع من ديسمبر، أيدت إحدى محاكم الاستئناف في إسطنبول حكما بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بحق دميرطاش في قضية منفصلة بشأن الدعاية الإرهابية.

ويعني القرار أن دميرطاش سيظل في السجن بغض النظر عن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في نوفمبر.

وكان أردوغان أدان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحكمها، وقال: "نحن لسنا ملزمين به".

وأوضح كرمان أن حكم السجن بأربع سنوات وثمانية أشهر سيكون باطلا في حال قضت المحكمة الدستورية لصالح موكله، ما يعني أن دميرطاش يمكن أن يطلب من أنقرة الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج عنه.

وقال كرمان: "نحن نشدد في استئنافنا على أن هذا الحكم ضد حرية التعبير، ونطلب أيضا من المحكمة الدستورية أن ترد في مدة لا تتعدى العشرة أيام"، مضيفا أنهما سيقدمان استئنافا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "في حال خرجت المحكمة الدستورية برد سلبي".