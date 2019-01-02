رومانيا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

تولت رومانيا، بدءًا من اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفًا للنمسا ولمدة ستة أشهر قادمة، وذلك للمرة الأولى منذ التحاقها بالتكتل الموحد عام 2007.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية أن الدور الروماني يأتي في وقت مضطرب، وبعد أيام من إعراب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن قلقه من قدرة رومانيا على القيام بهذا الدور الرئاسي.

وستتطرق رومانيا خلال الستة أشهر القادمة لقضايا تتعلق بالاتحاد الأوروبي مثل "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، الانتخابات البرلمانية الأوروبية، والجدل حول الميزانية المقبلة.

وتواجه رومانيا انتقادات عديدة من قبل المسؤولين في المؤسسات الأوروبية، وخاصة رئيس المفوضية جان كلود يونكر، الذي أعرب عن شكوكه في إرادة وقدرة الساسة في بوخارست على إعلاء شأن المصالح الأوروبية المشتركة وعدم الاهتمام بمصالحهم الخاصة. ويقر يونكر بأن رومانيا مهيئة لقيادة الاتحاد من الناحية التقنية، غير أنه قال "ولكني أعتقد أنهم لم يفهموا بشكل جيد حتى الآن ما معنى رئاسة الاتحاد الأوروبي"، حسب تصريحات سابقة له.

وتوترت العلاقات بين بروكسل وبوخارست خلال الأشهر الأخيرة بسبب ما تصفه الأخيرة بـ"تسلط" المؤسسات على الدول الأعضاء، خاصة حديثة العهد منها، ومنعها من التعبير عن رأيها واتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات.